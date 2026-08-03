Grady Hendrix om hvordan han forvandlet en personlig og familiær opplevelse til en universell skrekkhistorie

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Det er klart at det finnes opplevelser vi kan kalle «universelt skremmende», og dette har vært en del av en global kultur som først spredte seg gjennom lesing og senere gjennom film. Og få er så godt kvalifisert til å uttale seg om skrekkgenren – både som forfatter og manusforfatter – som Grady Hendrix, som vi fikk anledning til å intervjue under den 15. utgaven av Celsius 232-festivalen for skrekk, fantasy og science fiction i Avilés i Spania. Du kan se hele intervjuet, med lokaliserte undertekster, nedenfor.

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Men hvor kan en historie som den i *Witchcraft for Wayward Girls* ha sitt utspring, slik at den fremstår som en skrekkhistorie som fungerer over hele verden, selv om handlingen dreier seg om amerikansk kultur og tradisjon? Svaret, som Hendrix forklarer, ligger i hans egen families erfaringer.

«Det var noe veldig personlig. Jeg oppdaget at noen av slektningene mine hadde blitt sendt bort da de var tenåringer, og ingen visste om det før 50 eller 60 år senere. Så jeg begynte å tenke at det lå en historie der. Og jo mer jeg fant ut, jo mer innså jeg at det var en fantastisk historie der.»

Denne personlige opplevelsen er imidlertid ikke et isolert tilfelle, for som forfatteren selv påpeker, har noe lignende skjedd i andre deler av verden.

«Jeg tror dette har skjedd i mange land. Noen fortalte meg at det hadde skjedd i Spania. Det har skjedd i Irland. Det har i en viss grad skjedd i Storbritannia.

«Men jeg tror også at selv om man ikke har den samme historien, forstår man den samme følelsen. Over hele verden, i hvert land og siden uminnelige tider, har alenemødre blitt hatet. Dette er universelt; det er helt sant. Alenemødre kan fremstilles som noe man skal hate eller som en skrekk i historier.»

*Witchcraft for Wayward Girls* handler om en tenåring ved navn Fern som, etter å ha blitt gravid, blir sendt til en isolert institusjon for å føde i hemmelighet og overlate babyene sine. Vi snakket om denne boka og mye mer – for eksempel skrekk i film – i intervjuet med Grady Hendrix som du finner ovenfor.