Graham Potter bekreftet av West Ham som ny trener etter Lopetegui

Julen Lopetegui er ikke lenger West Ham United-manager. Den spanske treneren, som tidligere har en fortid i det spanske landslaget, Sevilla, Wolverhampton og Real Madrid, kom til London-klubben i mai 2024, men har vært på kanten av stupet i store deler av sin periode.

Dråpen som fikk begeret til å renne over var to tap mot Liverpool (5-0) og Manchester City (4-1), noe som etterlot klubben på 14. plass i Premier League, med kun én seier på de fem siste kampene. "Første halvdel av 2024/25-sesongen har ikke vært i tråd med klubbens ambisjoner, og klubben har derfor iverksatt tiltak i tråd med sine målsetninger", skriver West Ham i en uttalelse. "Styret ønsker å takke Julen og staben hans for det harde arbeidet de har lagt ned i Hammers, og ønsker dem all mulig suksess i fremtiden".

Klubben tok seg tid til å diskutere og ha en erstatter klar umiddelbart etter at Lopetegui fikk sparken, fordi West Ham ikke hadde noen kamp midt i uken (denne uken ble første halvdel av Carabao Cup-semifinalen spilt).

Og valget falt på Graham Potter, som tidligere har vært i Brighton og Chelsea, samt svenske Östersund, og som er ansatt for resten av sesongen og to til. "Jeg er veldig glad for å være her. Det var viktig for meg at jeg ventet til det dukket opp en jobb som jeg følte passet for meg, og at jeg passet for klubben jeg kommer til", sier Potter, som beskriver klubben som en "enorm klubb, i hjertet av London, med en enorm fanskare fra hele verden", og fremhever Conference League-seieren i 2023: "Du vinner ikke et europeisk trofé ved et lykketreff - det må være en god grunnmur i en fotballklubb for at det skal skje".