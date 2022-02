Gran Turismo 7 anmeldes av Daniel neste uke

HQ

Mens mange av dere har det moro med Horizon Forbidden West i disse dager trenger ikke bil-entusiaster å vente lenge på sin PlayStation-eksklusiv heller siden Gran Turismo 7 slippes den 4. mars. Ikke at alle trenger å vente helt til da.

For nå har vi fått lov til å bekrefte at Daniel allerede kjører rundt i Gran Turismo 7. Grunnen til denne tillatelsen er at vi også kan fortelle at anmeldelsen offentliggjøres klokken tolv den 2. mars, så titt innom for å lese meningene til en trønders bil/hockey-geek da.