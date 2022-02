Gran Turismo 7 fyller to disker på PS4 og én på PS5

HQ

Det skjer sjeldent, men det skjer dog at spill er så store og så omfattende at de blir nødt til å printes på to disker. For eksempel en Install-disk og en Play-disk, og det samme vil gjelde Gran Turismo 7 - dog kun på den ene av de to lanseringsplattformene.

Som GamingBolt skriver, så vil den fysiske PlayStation 4-versjonen av spillet komme på to disker, mens PS5-versjonen bare har én. Det skyldes at PS5 har et Ultra HD Blu-ray-drev, som kan lese disker med større filkapasitet, noe PS4 ikke har.

Spillet ser ut til å fylle over 110GB på begge konsollene, og dermed passerer det også den tradisjonelle 100GB-grensa som gjør at det blir på to disker på PS4.