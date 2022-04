Gran Turismo 7 hadde seriens største lansering i USA

HQ

Det skal sies at Gran Turismo 7 har skapt en del debatt blant fansen, blant annet på grunn av aggressive mikrotransaksjoner og en "alltid online"-struktur, som ikke alle er så glad i.

Men til tross for alt dette har det klart seg veldig bra i USA. De første salgsindikasjonene har nemlig kommet inn via NPD-tallene fra mars (via VGC), og her bekreftes det at Gran Turismo 7s lansering er den største i seriens historie i USA.

Nå er det det langsiktige salget som betyr mest, og vi vet ennå ikke hvordan det har klart seg på andre markeder, men dette er en god første indikasjon.

Spiller du det fortsatt?