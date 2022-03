Gran Turismo 7 har nå den laveste Metacritic-brukerscoren noensinne for et Sony-spill

HQ

Selv om Gran Turismo 7 tilsynelatende har solgt tilfredsstillende, og at en god del av anmeldelsene var ganske positive, så virker det som at brukerne har fått et annerledes inntrykk av Polyphony Digitals nyeste spill.

Spillet har den siste tiden blitt bombardert med negative brukeranmeldelser på Metacritic, og disse har resultert i at spillet er Sonys verst anmeldte spill på plattformen noensinne, altså målt i gjennomsnittlig brukerscore. I skrivende stund ligger den på 2,8, som er like under tidligere sisteplasser World of Warriors, NBA 10 The Inside og Cool Boarders 2001, som alle har en score på 2,9 og over.

Disse anmeldelsene har rent inn etter at spillet ble oppdatert med justeringer på Credits-belønningene, som gjør at det nå tar mye lenger tid å tjene nok til å kjøpe nye biler. Som for eksempel GT Planet skriver vil det ta omtrent 20 timer å tjene nok til å kjøpe én av de dyreste bilene i spillet, som for øvrig koster det samme som spillet selv hvis den skal kjøpes for ekte penger. Og det hjelper sannelig ikke at serverne til spillet var nede i over et døgn sent forrige uke.