Gran Turismo 7 viser hvor realistiske banene er

I disse dager storkoser over fem millioner spillere seg med Forza Horizon 5, men dessverre kommer ikke det nydelige og underholdende spillet til PlayStation. Den gode nyheten er at Gran Turismo 7 endelig skal slippes i mars, og Polyphony Digital har minnet oss på dette de siste dagene og ukene ved å gi oss en håndfull trailere. Nå er det tid for å rette fokuset mot det vi skal kjøre på.

Dagens video handler nemlig om banene i Gran Turismo 7. Her går Kazunori Yamauchi nærmere inn på hvordan de har gjenskapt en rekke velkjente baner ved hjelp av ekstremt presise laserskannere, samt hvordan det nye lyssystemet og værforholdene vil gjøre opplevelsen enda bedre og unik. Han gjentar også at Nürburgring er favorittbanen hans, så det er ikke rart at den ofte får ekstra oppmerksomhet i serien.