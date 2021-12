Med sine vakre skogsområder, langstrekker og tuneller ble Deep Forest Raceway raskt en favoritt for mange Gran Turismo-spillere, så det er ikke rart at banen har dukket...

Nye gameplayklipp fra Gran Turismo 7

den 22 oktober 2021 klokken 12:36 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Polyphony Digital og Sony slapp i går en ny Gran Turismo 7-video med tittelen "The Starting Line (Behind The Scenes)". Her får vi møte seriens skaper Kazunori Yamauchi...