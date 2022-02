Gran Turismo 7-gameplay viser kult vær, nye moduser og mer

HQ

Bil-eksperter som Polyphony Digital, Turn 10 og Playground har etter hvert blitt såpass gode på selve presentasjon og kjørefølelsen i spillene sine at de begynner å fokusere på veldig spesielle detaljer, og Gran Turismo 7 blir visst et godt eksempel på dette.

I den 30 minutter lange State of Play-sendingen du kan se nederst viser og snakker Kazunori Yamauchi blant annet om at stjerner du kan se på himmelen mens du kjører rundt vil være plassert akkurat som i virkeligheten til enhver tid. Derfor bør det vel ikke overraske at denne ekstreme detaljegraden gjenspeiles på mer merkbare måter også.

For eksempel vil vannet samle seg opp steder det faktisk har en tendens til på de virkelige banene når det regner siden hver minste lille overflate er gjenskapt. Da er det nyttig at skyene vil gi oss en forsvarsel om hva som er i vente ved å forme og oppføre seg realistisk, samtidig som at vi kan ha en værradar på skjermen. Godt å ha siden luftfuktigheten og tettheten visstnok skal påvirke ytelsen og kjørefølelsen.

Nok snakk om detaljer relativt få vil merke? Ok. Da er det greit å gjenta at Gran Turismo 7 vil by på over 400 kjøretøy som kan brukes på 34 forskjellige steder pg 97 ulike løp i verden. Å få flere biler og deler vil i tillegg bli lettere enn noen gang takket være den nye Café-delen av spillet. Her kan du få en oversikt over hvilke oppdrag og utfordringer som er tilgjengelige for hver bil. For de største entusiastene er det også mulig å lære mer om hver modell sin historie.

At spillet er laget både for nybegynnere og eksperter blir også tydelig når fokuset rettes mot tilpasningsmulighetene. Om du liker å endre på hver minste lille ting er det nok godt å høre at Gran Turismo 7 lar oss justere enda flere deler. Med det i tankene er det flott at man får opp en drøss med informasjon som viser akkurat hvordan den forventede ytelsen og slik endres ved å gjøre hvert grep.

Hva moduser angår er det interessant å høre at lisenstester som uten tvil vil få hjertet til å pumpe noe voldsomt i jakten på gull-trofeene er tilbake. På toppen av dette har vi en ny modus kalt Music Rally. Dette er simpelt sagt en spesiell variant av tidsutfordringer siden poenget er å komme seg til hvert checkpoint før et bestemt rytmeslag (beats) i sangen du har valgt er nådd. Siden du velger sangen selv baseres vanskelighetsgraden på eget ønske, så denne er i hovedsak mest for å rette rampelyset mot de over 300 sangene i spillet. Ekstra tydelig siden såkalte Music Replays vil vise repriser av disse hvor kameraet endrer seg i samsvar med musikken.

Sleng på gameplay og informasjon om tre ulike måter å kjøpe biler på (deriblant brukte som lar oss kjøpe basert på priser som baserer seg på hva de er i virkeligheten til nesten enhver tid), kule måter PlayStation 5 sin DualSense-kontroll vil brukes, en mer omfattende foto-modus og en grafikk som virkelig imponerer selv om den ikke virker like god som Forza Horizon 5 på enkelte områder, så virker det som om folk kan glede seg til den 4. mars.