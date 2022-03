Gran Turismo 7-patch gjør det mer tidkrevende å kjøpe nye biler

HQ

Mange var allerede misfornøyde med prisene på diverse mikrotransaksjoner i Gran Turismo 7 ved lanseringen, og nå kommer det nok til å bli mer misnøye blant fansen.

Det viser seg nemlig at mange løp har fått belønningene justert etter den nyeste patchen, hvilket eliminerer mange av de mer effektive måtene å tjene Credits på. Dermed blir det betydelig mer tidkrevende å kjøpe nye biler, og det blir kanskje mer fristende å kjøpe dem for ekte penger. Dette har selvsagt gjort at mange fans er misfornøyde med den nye patchen, og mange har uttrykt bekymring for hvor vanskelig det vil være å kjøpe biler i spillet.

Dette er et hett tema blant annet på Reddit, og Neogaf-brukeren DonJorginho skriver:

"It really sucks as Gran Turismo 7 is a truly great game in every other aspect but this just stinks of greed and the fact that PD are actively watching what players do to avoid spending their own cash on cars to only nerf the shit out of it reeks in my opinion."

For å gjøre saken enda mer frustrerende for Gran Turismo 7-eiere har spillets servere nylig vært nede i over et døgn etter at patchen ble sluppet. Heldigvis er disse oppe og går igjen nå.

under ser du en oversikt over alle endringene. Hva synes du om at Polyphony Digital gjør det mer tidkrevende å kjøpe nye biler?