Gran Turismo Sport har nå over 8.2 millioner spillere

Gran Turismo Sport var ikke like populært ved lanseringen som tidligere Gran Turismo-spill har vært. Faktisk så de første salgstallene lite lovende ut, men over tid har utvikleren Polyphony Digital klart å bygge opp en sterk fanbase.

Derfor kunne produsent Kazunori Yamauchu nylig avsløre at spillet har nådd en ny milepæl. Under GT Sport World Tour Sydney-turneringen fortalte han til GT Planet at spillet nå har nådd over 8.2 millioner spillere.

Tallet kan ikke oversettes til direkte salg, men det er heller ikke tilgjengelig via PlayStation Now.