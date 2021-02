Gran Turismo Sport passerer 9,5 millioner spillere

Du ser på Annonser

Da Gran Turismo Sport ankom var det tydelig at Polyphony hadde tenkt til å behandle spillet som en tjeneste, i stedet for en komplett pakke fra starten av, og det skuffet mange. Det virket ikke umiddelbart som at spillet ville bli en like stor suksess som andre kapitler i serien.

Men nå har det gått tre år siden lanseringen, og jevnlig har det kommet nye spillere i takt med nytt innhold. I et intervju med det japanske Octane-magasinet (via GT Planet) forteller Polyphony-sjefen Kazunori Yamauchi at spillet har passert 9,5 millioner spillere.

Dette kommer etter at spillet passerte 8,2 millioner spillere i februar i fjor, så det er altså over en million nye spillere på et års tid.

Spillet har ikke blitt oppdatert til PlayStation 5, og det later til at Polyphony og Sony heller setter fullt fokus på Gran Turismo 7.