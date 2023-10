Gran Turismo Sports online-servere legges ned i januar

HQ

Polyphony Digital har kunngjort at Gran Turismo Sport om noen måneder vil miste sine onlinetjenester på grunn av at serverne stenges permanent.

Nedleggelsen finner sted 31. januar, og betyr at funksjoner som Community, Open Lobby, Sport Mode, tilpassede farger og andre online-elementer ikke vil være tilgjengelige.

Selv om offline-delen av spillet fortsatt vil fungere som tiltenkt har Polyphony uttalt at de med denne nedleggelsen i tankene vil stoppe distribusjonen av tilleggselementer fra PlayStation Store fra og med 1. desember, noe som betyr at (selv om disse fortsatt vil være tilgjengelige for de som har dem etter at serverne er stengt), bør du sørge for å skaffe deg ekstra innhold til spillet nå før det er for sent.