Grand Theft Auto Online kvitter seg med viktig funksjon på PS4/Xbox One.

Rockstar mener at de er i ferd med å nå grensen for hva som er mulig for Grand Theft Auto Online på Xbox One og PS4. I arbeidet med å gi oss oppdateringer på disse plattformene må vi derfor si farvel til en viktig funksjon: klippeditoren.

Som Rockstar avslører i et nytt blogginnlegg, kommer funksjonen til å bli fjernet den 20. februar på Xbox One og PS4. Den vil fortsatt være tilgjengelig som vanlig på PS5- og Xbox Series X/S-versjonene av spillet, men hvis du har noen pågående prosjekter på en eldre generasjons rigg, er det på tide å fullføre dem.

"Etter hvert som vi begynner å nærme oss grensene for hva som er mulig innenfor den tekniske kapasiteten til forrige generasjons konsoller, tar vi nødvendige skritt for å muliggjøre fremtidige GTA Online-oppdateringer på PlayStation 4 og Xbox One", skriver Rockstar. "Denne oppdateringen vil bidra til å sikre stabiliteten på disse plattformene og holde dem oppdatert med GTA Online-tillegg så lenge som mulig."

Det virker som om det er en ikke så fjern fremtid der teknologien til PS4 og Xbox One rett og slett ikke tillater flere oppdateringer, men vi håper at spillene kan sørge for at spillere av den eldre generasjonen føler at de ikke blir utelatt så lenge som mulig.