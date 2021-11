HQ

Etter å ha tilbragt to timer med CJ og gjengen i Grove Street forrige uke, er vi tilbake med enda mer Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition for å sjekke ut de to andre spillene, nemlig Grand Theft Auto III og Vice City. Vi skal sjekke ut begge to på Switch og dedikerer en time til hvert av dem.

Har du lyst til å få med deg dette er det bare å surfe innom vår <a href="https://www.gamereactor.no/live" target="_blank">GR Live-side</a fra klokken 16 når vi setter i gang.