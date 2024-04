Grand Theft Auto V fikk nesten en Trevor-utvidelse

HQ

Vi vet allerede at det var noen interessante planlagte DLC-er for Grand Theft Auto V før Rockstar bestemte seg for å skrote dem, men tilsynelatende hadde en utvidelse kommet et godt stykke før den ble lagt i søpla.

I en nylig livestream med Grand Theft Auto V-skuespilleren Ned Luke avslørte Trevors skuespiller, Steve Ogg, at Agent Trevor - en utvidelse som ville ha sett Trevor gå helt James Bond på oss - kanskje var nærmere enn vi tror å gjøre det.

"Trevor skulle være undercover - han jobber for FBI", sa Ogg. "Og vi filmet noen av de greiene med 'James Bond Trevor' - han er fremdeles en idiot, men han gjør sitt beste for å late som om han er [en hemmelig agent]. Vi filmet noen ting, og så forsvant det bare, og [Rockstar] gjorde det aldri, de fulgte det aldri opp."

Med tanke på suksessen til Grand Theft Auto IVs enspillerutvidelser virker det merkelig at Rockstar ikke satset på noe lignende i Grand Theft Auto V, men i stedet fikk vi mye mer innhold til Grand Theft Auto Online, så det er jo det.

