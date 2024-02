Grand Theft Auto V har solgt over 195 millioner eksemplarer

HQ

Husker du da vi i november rapporterte at Grand Theft Auto V bare hadde solgt sølle 190 millioner eksemplarer i løpet av sin levetid? Vel, det er tre måneder siden, og nå har spillet solgt ytterligere fem millioner eksemplarer, noe som betyr at det nærmer seg milepælen 200 millioner enheter - noe som må sies å være ganske bra.

Det betyr også at et spill fra 2013, som opprinnelig hadde premiere til PlayStation 3 og Xbox 360, i gjennomsnitt har solgt nesten to millioner eksemplarer hver måned det siste kvartalet. Grand Theft Auto VI lanseres neste år, og selger til og med latterlige 100 millioner eksemplarer, noe som fortsatt gjør det til en oppfølger som bare solgte halvparten av forgjengeren...