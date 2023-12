Grand Theft Auto V-kildekode avslører kansellert DLC

HQ

I fjor ble gigabyte med data lekket fra Rockstar etter en ulovlig hacking som førte til at vi fikk en tidlig titt på Grand Theft Auto VI, samt avsløringen av det som så ut til å være noe av Grand Theft Auto V sin kildekode.

Nå ser det ut til at hele koden har lekket ut. Som rapportert av Insider Gaming, førte dette til at mye informasjon ble avslørt etter hvert som spillere gravde i koden. Etter alt å dømme var det planlagt 8 DLC-er til spillet, men disse pakkene med ekstra innhold så aldri dagens lys. Navnene er som følger:



SP Assassination Pack



SP Manhunt Pack



SP Norman Pack



Agent Trevor



Relationship Pack



Enterprise Pack



Prologue DLC



Liberty V DLC



Det virker som om de fleste av disse kunne ha vært tillegg til GTA Online, men de to siste ser mer ut som DLC-er for historiedelen, noe Rockstar droppet for å holde tritt med suksessen og etterspørselen etter mer Grand Theft Auto Online. Slik det ser ut kunne vi ha reist tilbake i tid og sett Liberty City en gang til, noe som ville ha vært en fantastisk opplevelse for mange fans.

