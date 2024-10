Grand Theft Auto V-oppdatering ødelegger en fan-favorittfunksjon

HQ

Hvis du noen gang har kjørt i Grand Theft Auto V, har du sannsynligvis lagt merke til de gule trafikkdelelinjene som dukker opp utenfor byen Los Santos. De er kjent for sin tilfredsstillende lyd når du kjører over dem, og den imponerende fysikken de har knyttet til seg.

Eller hadde, kanskje vi burde si, som i den nye Bottom Dollar Bounties-oppdateringen, har de gule trafikkavgrenserne fått litt av en smell når det gjelder fysikken. I en tweet (via GamesRadar) skisserer en fan hvor annerledes avgrenserne nå er.

I stedet for å bøye seg og samhandle med spilleren, knekker nå avgrenserne bare når de blir kjørt inn i, og reagerer ikke i det hele tatt på at spilleren går opp til dem. Det er på ingen måte den største endringen i verden, men det virker rart å gå tilbake på. Grand Theft Auto V spillere er mindre enn fornøyd, så forhåpentligvis kan Rockstar ta tak i dette på et eller annet tidspunkt, men med tanke på størrelsen på problemet, tviler vi på at det er øverst på prioriteringslisten.