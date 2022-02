Grand Theft Auto VI bekreftet

HQ

Mange av oss som følger spillindustrien tett betrakter enkelte ting som egentlig ikke er det allmennkunnskap. Et godt eksempel på dette er at Rockstar er godt igang med utviklingen av et nytt GTA, men det er uansett greit å høre det fra skaperne selv.

For nå bekrefter Take-Two og Rockstar at de har startet utviklingen av Grand Theft Auto VI. I tillegg sier de at arbeidet allerede er godt på vei. Jeg råder dere uansett igjen om å ikke forvente mer informasjon om spillet før tidligst neste år, så foreløpig er det bare å nøye seg med sikkerheten om at mer er på vei.