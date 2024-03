Grand Theft Auto VI blir den viktigste utgivelsen noensinne

HQ

Forventningene til Grand Theft Auto VI er kanskje de høyeste noensinne til et videospill. Det skyldes ikke bare presedensen fra tidligere Grand Theft Auto-spill, men også det faktum at Grand Theft Auto er en av verdens mest kjente spillserier.

Alle kjenner til Grand Theft Auto VI, inkludert analytikere, som mener at det er noe av det viktigste som skal lanseres. I en samtale med Gamesindustry.biz snakket Mat Piscatella om hvor viktig denne utgivelsen kan bli.

"Dette kommer til å bli et tøft år, men hvis du ser mot 2025, hvis rentenivået går ned og pengene flyter litt friere for utviklere og pubber, bør vi få et løft i utviklingssyklusen igjen. Vi kommer til å få en fornyet interesse for spesielt GTA 6. Det har sannsynligvis aldri vært viktigere å lansere noe i bransjen, så det er ikke noe press", sier han.

Det virker som om 2025 vil bli definert av ett spill og bare ett spill. 2024 virker nesten som et middelmådig år i sammenligning, selv om vi allerede har hatt noen knallgode og superpopulære spill som Palworld og Helldivers II.