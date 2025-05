Grand Theft Auto VI fan parodierer trailer 2 i GTA V på glimrende vis

HQ

Mens vi alle var veldig glade for å få en titt på Rockstars andre trailer for det kommende Grand Theft Auto VI, med mer enn et år igjen å vente til spillets (tilsynelatende) utgivelsesdato ruller forbi, har de fleste fans ikke mye å gjøre foruten å se traileren eller spille de gamle spillene igjen.

En fan, som går under navnet Gu1maz på YouTube, bestemte seg for å blande det gamle med det nye, og laget en versjon av Grand Theft Auto VI trailer 2 i GTA V. Paroditraileren er en god latter, og viser hvor langt Rockstars grafikk har kommet siden 2013.

Trevor spiller rollen som Lucia, komplett med en stram kjole, mens Michael gjør sitt beste for å portrettere den muskuløse Jason. Paret skaper kaos i Los Santos mens de beholder de fleste av bildene fra Grand Theft Auto VI traileren.

Forhåpentligvis kan flere ting som dette få den lange ventetiden på Grand Theft Auto VI til å føles bare litt kortere.