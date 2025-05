Grand Theft Auto VI forsinkelse har angivelig forårsaket kaos hos andre studioer

HQ

En ny rapport viser at den nylige forsinkelsen av Grand Theft Auto VI, som nå er planlagt utgitt i mai 2026, har hatt stor innvirkning på spillindustrien ettersom studioer og utgivere prøver å planlegge sine neste skritt i frykt (eller håp) om at Rockstar kan utsette utgivelsesdatoen igjen.

I forrige uke kunngjorde Rockstar at utgivelsesdatoen for Grand Theft Auto VI flyttes tilbake fra slutten av 2025, som tidligere var annonsert. I stedet skal oppfølgeren til det populære GTA V, som er et av tidenes mest solgte spill, etter planen lanseres 26. mai 2026. Mange fans var ikke fornøyd med forsinkelsen, men Rockstar klarte å gjenvinne tilliten deres med en imponerende ny trailer og over 70 skjermbilder. I mellomtiden ble mange andre utgivere og utviklere som jobbet med store spill, overrasket og tvunget til å revurdere planene sine.

En rapport fra Bloomberg den 9. mai avslørte at flere utviklere, som valgte å være anonyme, diskuterte teamene sine som jobbet med visse spill. Disse teamene hadde tidligere utsatt lanseringene sine internt for å forhindre at Grand Theft Auto VI ble utgitt først. Nå håper de at spillet ikke blir utsatt igjen før i slutten av 2026, noe som kan sabotere deres egne planer ytterligere. Samtidig er det andre som foretrekker en forlengelse av tidsplanen for å kunne utsette sine egne spill til 2027 og få mer tid til utvikling.