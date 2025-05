Grand Theft Auto VI har vært under utvikling siden 2018

HQ

En tidligere Rockstar Games-ansatt har bekreftet at utviklingen av Grand Theft Auto VI begynte så tidlig som i 2018, noe som betyr at spillet har vært under utvikling i over syv år. Det er absolutt en langvarig prosess, men en som er i tråd med det som nå kreves for et spill av denne skalaen og det utrolige detaljnivået. I en video sa utvikleren - som heter David O'Reilly - følgende :

"Jeg jobbet på GTA 6 fra 2018 til 2023. Jeg begynte på det etter at vi var ferdige med RDR2. Det er fascinerende å se på alle disse tingene."

Når Grand Theft Auto VI slippes 26. mai neste år, vil det ha vært under utvikling i over åtte år. Det gjør det angivelig enorme budsjettet plutselig mye lettere å forstå. Du kan se hele videoen med O'Reilly nedenfor.