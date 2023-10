Grand Theft Auto VI har visst fått aldersgrense i Australia

HQ

Til tross for at det ennå ikke er offisielt annonsert av Rockstar har Grand Theft Auto VI fått en klassifisering av Australian Classification Board. For øyeblikket ligger det på en MA 15+-klassifisering.

Dette er samme klassifisering som Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto: Vice City og Grand Theft Auto: San Andreas. Den siste delen i serien, Grand Theft Auto V, fikk en 18+-klassifisering, noe som selvsagt er forventet med tanke på innholdet.

Betyr dette at Rockstar toner ned på sex, narkotika og vold? Det er lite sannsynlig, ettersom det er dette serien er kjent for. Denne informasjonen kan endre seg, ettersom den først ble publisert i april i år, men det ville være interessant å se om innholdet har blitt endret for at denne mindre strenge klassifiseringen skal gjelde.

Vi forventer fortsatt at det snart kommer nyheter om Grand Theft Auto VI. Sjansen for en avsløring i år er til stede, men etter hvert som tiden går blir den sjansen stadig mindre. Take-Two og Rockstar ser imidlertid ut til å forberede seg på noe stort neste år, så kanskje vi hører mer snart.

