Grand Theft Auto VI-damen Lucias rumpe har nå fått sitt eget dedikerte nettsamfunn

Til tross for at skuffelsen blant fansen var på sitt høyeste på forhånd på grunn av forsinkelsen, virket det som om alle var tilbake på hype-toget da den nye traileren for Grand Theft Auto VI ble sluppet, og det av mer enn et par grunner.

Med storslåtte landskap, ville og sprø sidekarakterer, samt massevis av action, forble hovedpersonene i spillet - Jason og Lucia - i sentrum av det hele. Spesielt Lucia så ut til å få fansen til å vende hodet til et øyeblikk i traileren.

Vi skal ikke gå i detalj om det gylne kjoleøyeblikket i traileren, men Lucias bakdel trakk mildt sagt mange øyne. Via TheGamer er det til og med nok av en fanbase til å starte sitt eget Reddit-fellesskap, helt dedikert til karakterens derriere.

For mye? Kanskje, men i det minste gir det folk noe å fokusere på når dagene går til vi kan få tak i Grand Theft Auto VI. Det ser heller ikke ut til at fellesskapet er veldig populært i skrivende stund, noe som tyder på at folk enten ikke er så perverse, eller at de rett og slett ikke har nok innhold til å fortsette å lage innlegg. Sannsynligvis det siste, men jeg vil gjerne tro det første.

Grand Theft Auto VI slippes 26. mai 2026 for Xbox Series X/S og PS5.