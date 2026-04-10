Grand Theft Auto VI kan slippes på PC tidlig neste år

HQ

Etter det som føles som en evighet, får vi alle endelig se det neste omfattende krimeventyret fra Rockstar til jul. I hvert fall hvis du er Xbox- eller PlayStation-spiller. For akkurat som med de tidligere Grand Theft Auto-spillene, vil PC-folket bli stående ute i kulden, i hvert fall for en stund, siden det har vært nær null omtale av noen PC-port.

Men ifølge ferske rykter fra tidligere Rockstar-veteraner, som rapportert av X-brukeren DetectiveSeeds, er en port faktisk under arbeid og kan faktisk bli utgitt så tidlig som i februar neste år, hvis alt går etter planen. Dette vil bety at ventetiden blir noe kortere denne gangen sammenlignet med tidligere Grand Theft Auto-spill.

I følge de samme lekkasjene vil spillet dessuten ikke lanseres sammen med noen online-komponent. I stedet vil dette bli lagt til i slutten av desember, omtrent en måned etter at spillet har blitt utgitt.

Rockstar selv er som vanlig svært ordknappe, så dette er kun spekulasjoner basert på folk som tidligere har jobbet der. Så vi må ta det med en klype salt, selv om det meste av det faktisk høres ganske plausibelt ut.

Kommer du til å spille Grand Theft Auto VI på PC eller konsoll?