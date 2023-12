Grand Theft Auto VI-traileren har blitt sett over 101 millioner ganger

HQ

Bare det at X-meldingen som annonserte at den første traileren for Grand Theft Auto VI i utgangspunktet skulle offentliggjøres klokken 15 i går skapte såpass engasjement gjorde det fullstendig klart at videoen ville bli en enorm suksess. Dette er likevel utrolig.

For i skrivende stund har GTA VI-traileren blitt sett over 101 millioner ganger på Youtube alene, noe som betyr at den allerede har slått GTA V sin annonseringstrailer siden den "bare" har 100 millioner.

Hvor mange ganger har du sett traileren Grand Theft Auto VI, og hva synes du om den?