Grand Theft Auto VI vil angivelig ha en 75 timer lang historie

Er Grand Theft Auto VI satt til å bli Rockstars største spill noensinne? Alt tyder på det. Den kommende storfilmen, som angivelig har vært under utvikling i over et tiår, ser ut til å overgå alt studioet har gjort før - ikke bare når det gjelder verdensstørrelse og utviklingstid, men også budsjett, som angivelig nærmer seg svimlende 2 milliarder dollar.

De siste kampanjedetaljene kommer fra den velkjente lekkasjeren remiremus_, som hevder at historien vil klokke inn på 75 timer og inkludere en prolog pluss fem kapitler, med det siste kapittelet som det lengste. I følge de samme lekkasjene sies slutten å finne sted utenfor USA og er allerede i hovedsak ferdig - bare mindre polering gjenstår.

Hvis dette stemmer, vil det gjøre GTA VI til det største historiedrevne prosjektet Rockstar noensinne har gjort, mer enn dobbelt så langt som GTA V, som tok rundt 32 timer å fullføre. I tillegg ryktes det at spillet vil inneholde rundt 1000 dynamiske verdensbegivenheter og hundrevis av sideaktiviteter. For de av oss som håper å forsvinne helt inn i Rockstars neste åpen-verden-epos - dette høres ut som et paradis.

Hva synes du: for mye, eller akkurat passe?