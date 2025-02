Grand Theft Auto VI vil angivelig ha et stort fokus på brukergenerert innhold

HQ

Det virker som om Rockstar ønsker å gjøre Grand Theft Auto VI til et nytt knutepunkt for brukergenerert innhold. I det minste møter utvikleren for tiden skapere i spill som har mye brukergenerert innhold i seg.

En ny rapport fra Digiday hevder at Rockstar har møtt ikke bare med skapere som har laget innhold til Grand Theft Auto V, men brukere som lager sine egne kart, moduser og mer for titler som Fortnite og Roblox. Rockstar har ikke offisielt svart på rapporten, så ta detaljene med en klype salt.

Det er også verdt å merke seg at det er et spesifikt fokus på Metaverse i rapporten, som skisserer at Rockstar kan bruke UGC til å skape sitt eget Metaverse, alliere seg med merkevarer og vise hvordan brukere kan tjene penger. I spill som GTA, Roblox og Fortnite finnes det elementer av et "Metaverse", men det er stort sett brukergenerert innhold du finner i disse spillene, uten fokus på en merkevareidentitet eller noe lignende.

Hvis Rockstar omfavner brukergenerert innhold til GTA VI, vil spillerne kunne styrke innholdet som er tilgjengelig på Grand Theft Auto VI Online. Brukerskapte kart og moduser har vist seg å være ekstremt populære i Grand Theft Auto Vs online-modus, men vi må se hvor mye ekstra UGC-støtte det er denne gangen.