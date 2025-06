Grand Theft Auto VI vil også bli utgitt på Xbox Series S

HQ

Til tross for den tvilsomme budsjettytelsen som tilbys av Xbox Series S, Grand Theft Auto VI vil bli utgitt for konsollen. I hvert fall hvis vi skal tro Xbox Store, som lister opp spillet.

Analytikere tror at versjonen sannsynligvis vil kjøre på 720p internt, oppskalert til 900p eller 1080p, med noe nedskalering sammenlignet med PS5 og Series X for at det skal fungere teknisk. Med andre ord vil spillet fortsatt se bra ut, om enn ikke like visuelt imponerende som på de dyrere og kraftigere konsollene.

Til sammenligning kjører det nå mer enn ti år gamle Grand Theft Auto V i 1440p med 30 bilder per sekund på Series S. Det er derfor rimelig å forvente en 1080p-optimalisering av det nye spillet. Det er også verdt å huske at det kommende The Witcher 4 ifølge ryktene også vil bli utgitt for Series S og kjøre med 30 FPS.

Hvilken konsoll planlegger du å kjøpe (og spille) Grand Theft Auto VI på?