Grand Theft Auto VIs andre trailer ble sett 475 millioner ganger på 24 timer

Det er ingen hemmelighet at Grand Theft Auto VI er helt på toppen av folks mest etterlengtede spill-lister. Med den overraskende traileren som ble avslørt tidligere i uken, strømmet fansen til for å sjekke den ut og kaste seg over hver minste detalj i de nye opptakene.

Ifølge The Hollywood Reporter har nok mennesker sett traileren på tvers av alle plattformer til å gjøre den til den største videospilltraileren noensinne. 475 millioner visninger ble samlet av traileren i løpet av de første 24 timene, sa Rockstar til publikasjonen, noe som blåser den første trailerens 93 millioner visninger i samme tidsperiode ut av vannet.

Sangen som er med i traileren, Hot Together av The Pointer Sisters, har også hatt en økning i antall strømminger på 182 000 % ifølge Spotify. "Grand Theft Auto skjærer gjennom populærkulturen som nesten ingenting annet", sier Spotifys globale redaksjonssjef Sulinna Ogg. "Musikk har vært synonymt med serien helt siden begynnelsen, så det er flott å se at både nye og etablerte fans knytter bånd til en ikonisk låt på denne måten."

Det ser ut til at selv om utgivelsen er utsatt til neste år, er det fortsatt stor hype rundt GTA VI.