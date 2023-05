Grand Theft Auto Vs mest irriterende kjøretøy har doblet prisen

HQ

Etter hvert som Grand Theft Auto Online introduserte flere kjøretøy, våpen og andre ting med oppdateringer har det vist seg at enkelte er i overkant kraftige eller nyttige. En av de som har irritert mest er Pegassi Oppressor Mk 2.

Pegassi Oppressor Mk 2 er en svevesykkel som kan skyte målsøkende missiler, så da trenger vi vel ikke akkurat å gå i detalj for å forklare hvorfor de som ikke eier den plages. I stedet for å nerfe kjøretøyet har Rockstar i stedet doblet prisen for det. Avslørt i et nyhetsinnlegg på Rockstars nettsted blant noen andre endringer har Pegassi Oppressor Mk 2 gått fra GTA $ 3,890,250 til GTA $ 8,000,000. Selv om dette kan stoppe noen nye potensielle eiere fra å kjøpe dødssykkelen stopper det ikke folk som allerede eier den.