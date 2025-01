Grand Theft Auto Vs Trevor-skuespiller ønsker å komme tilbake for GTA VI

HQ

Trevor er en av de mest ikoniske Grand Theft Auto-hovedpersonene gjennom tidene. Trevors raseri og manglende evne til å forstå logikk og fornuft kjente ingen grenser, og han var en løs kanon om det noen gang fantes en. Skuespilleren hans, Steven Ogg, skulle gjerne spilt ham igjen i Grand Theft Auto VI, om så bare for en kort stund.

I en samtale med ScreenRant presenterte Ogg sin perfekte GTA VI Trevor-kameo. "Jeg skulle ønske det ville være gøy hvis Trevor dukket opp i det bare for å bli drept i begynnelsen", sa han. "Jeg synes det hadde vært kult, fordi det også er en anerkjennelse til fansen: 'Hei, takk. Gi fakkelen videre, slå Trevor i hodet, og på en måte sette en stopper for det og la en ny generasjon ta over."

Trevor selv introduseres med et slags "pass of the torch"-øyeblikk i Grand Theft Auto V, da han tramper GTA IV-karakteren og stjernen i The Lost and the Damned Johnny Kleibitz til døde i introduksjonen.

Med tanke på at Trevor kan drepes av spilleren på slutten av Grand Theft Auto V, kan det være litt pinlig å bringe ham tilbake, men man vet aldri.