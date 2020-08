Grand Theft Auto-kjendis forlater Rockstar etter 20 år

Du ser på Annonser

Reed Tucker: "Our ancestors didn't eat chicken wings. They lived at one with nature and their eco-system. Existing on a diet of nuts, berries and leafy vegetables."

Lazlow : "Yeah, and they threw stones at their own shadow and died of old age and fear at twenty-four!"

Året var 2001, og jeg var bare omtrent en time ut i Grand Theft Auto III, men radioverten og DJen Lazlow ble med dette fastbrent i hjernen min. Det hjelper selvsagt at han har vært en del av de aller fleste GTA-spill siden den gang også, men noe ikke alle vet er at Lazlow Jones faktisk jobber som både forfatter og produsent av spillene også. Eller, han jobbet i alle fall.

Jones har nemlig oppdatert LinkedIn-profilen sin til å avsløre at han forlot Rockstar etter omtrent tjue år i selskapet forrige april. Nå jobber han i stedet med noen serier for både Disney og Netflix, samtidig som han er rådgiver for et hemmelig selskap i spillindustrien.

Dermed kan det virke som om GTA V sitt Chattersphere-talkshow og oppdragene der blir det siste vi ser og hører fra Lazlow med mindre han blir en av få utviklere som fortsetter å samarbeide med Rockstar etter å ha forlatt studioet.