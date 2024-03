Grandia HD Collection kommer til PlayStation og Xbox denne måneden

HQ

Hvis du hadde Sega-konsoller i sin tid, husker du kanskje de to første Grandia-spillene som ble utgitt til Sega Saturn og Dreamcast. I 2019 fikk duoen en remaster-behandling og ble lansert på Switch i 2019, etterfulgt av en PC-versjon.

Nå er det på tide at flere får glede av disse to klassiske japanske rollespillene, for Grandia HD Collection er annonsert til både PlayStation 4 og Xbox One - og kan dermed også spilles på de respektive etterfølgerne. I tillegg til remastret grafikk kan vi forvente oss forbedrede menyer, støtte for widescreen og mye mer.

Ta en titt på annonseringstraileren nedenfor før premieren 26. mars.