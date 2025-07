Grant Gustin ønsker å komme tilbake som Lynet i DC-universet

HQ

Etter å ha spilt The Flash i CWs serie i et tiår, trakk Grant Gustin seg nylig fra rollen etter at serien ble avsluttet. Men nå som den rebootede DC Universe er i full gang, og er i ferd med å ta av med Superman senere denne uken, er spørsmålet om Gustin ville vært interessert i å bli med i filmuniverset?

Det var akkurat dette en ung fan spurte Gustin om på Fan Expo Denver i helgen, og skuespilleren svarte umiddelbart, et svar som ikke vil overraske mange. Gustin tok ordet og sa ganske enkelt "Flash."

Selv om vi antar at The Flash til slutt vil debutere i DCU, er spørsmålet om når mye mer i det blå. Co-sjef James Gunn ser ut til å være mer fokusert på å løse Wonder Woman og Batman -problemet for øyeblikket, men med tanke på at det er en Lanterns -serie i produksjon, og med Supes nesten her, er Flash stort sett den viktigste avvikeren for kjernen Justice League helter - vel minus alles favoritt-superhelt på Aquaman, selvfølgelig ...

Hvem kunne du tenke deg å se spille The Flash i DCU?