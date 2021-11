Gratis DLC planlagt for Resident Evil Village

HQ

Selv om ryktene har svirret, har ikke Capcom gitt oss noen konkret informasjon om ekstra innhold til Resident Evil Village. Hvorvidt det er snakk om betalte utvidelser på gang vet vi ikke, men vi vet nå at det i hvert fall er gratis DLC på vei.

Nylig presenterte Capcom deres finansresultater, og på side 49 om "Development Strategy" skriver de følgende:

"Taking into account the situation of our free additional DLC for titles such as Monster Hunter Rise and Resident Evil Village".

Det er første gang Capcom nevner gratis ekstrainnhold til Resident Evil Village, men med spillets fokus på utstyr og våpen kommer det ikke som noen stor overraskelse heller.