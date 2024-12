Gratisspillet My First Gran Turismo vil sette småbarn bak rattet

Som en del av den pågående PlayStation 30th Anniversary -feiringen har Polyphony Digital nå annonsert et overraskende nytt prosjekt som vil debutere helt gratis allerede i morgen (6. desember). Det er kjent som My First Gran Turismo, og det er en opplevelse som er litt kokt ned og designet for å ønske velkommen og oppmuntre alle generasjoner til å plukke opp og prøve kjøresimuleringsserien.

I henhold til spillets egen beskrivelse fra Gran Turismo -skaperen Kazunori Yamauchis munn, får vi vite følgende "Denne opplevelsen har en spesiell plass i hjertet mitt, ettersom den hyller opprinnelsen til det første Gran Turismo, der spillere i alle generasjoner oppdaget gleden ved å kjøre bil. Enten det er snakk om å introdusere barn til gleden ved racing for første gang eller å gjenopplive en glemt lidenskap for bilkjøring, er My First Gran Turismo designet for å være både tilgjengelig og oppslukende, skapt for alle, uten begrensninger på alder eller kjøreferdighetsnivå."

My First Gran Turismo vil presentere det grunnleggende og lære spillerne hvordan de skal svinge, bremse, akselerere og forbedre tidene sine runde for runde. Det vil inkludere 18 biler og en håndfull ikoniske baner, som Deep Forest Raceway og Kyoto Driving Park, og vil tilby en rekke ulike spillmoduser, som Race Events, Time Trials og Music Rally Stages. Det vil til og med være full PS VR2-støtte ved debuten, noe som betyr at du kan øke innlevelsen din hvis du er en av de få som faktisk har et av de dyre VR-hodesettene.

Når det gjelder når My First Gran Turismo kommer, vil spillet lanseres i morgen 6. desember på PS4 og PS5 ved midnatt lokal tid.