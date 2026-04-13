Graveyard Keeper 2 er på over 120 000 ønskelister bare timer etter den offisielle kunngjøringen

HQ

Det finnes utallige indiespill i livssimuleringssjangeren som har forsøkt å kapitalisere på suksessen til Stardew Valley. Du kan sikkert nevne et dusin av dem uten problemer, og det er mulig at et av dem på listen din er Graveyard Keeper, som til tross for et radikalt annerledes konsept ikke bare fant sin egen nisje i det overfylte feltet av gårds- og simuleringsspill, men også lyktes på egne meritter, med en rik historie og et gameplay som vokste i dybden etter hvert som spillet utviklet seg. Flere DLC-er utvidet også historien og mulighetene til kirkegårdens ytterste grenser ... trodde vi i hvert fall.

I forrige uke ble Graveyard Keeper 2 kunngjort, med en lignende kunststil, men med bemerkelsesverdige forbedringer av karaktersprites og belysning, og mest sannsynlig et skifte mot en mer actionorientert fortelling enn forgjengeren. Vi har fortsatt ikke mer enn en trailer (som du kan se nedenfor), men fansen er begeistret for det de har sett, og har gjort dette klart for utviklerne hos Lazy Bear Games og deres utgiver, Tiny Build.

Det var Tiny Builds administrerende direktør, Alex Nichiporchik, som gjorde oss oppmerksomme på dette, da han i et innlegg på LinkedIn-siden sin rapporterte at Graveyard Keeper 2 bare 12 timer etter kunngjøringen hadde fått over 120 000 nye ønskelisteoppføringer på Steam. Og det er bare på PC, ettersom vi også vet at spillet kommer til Xbox, PS5 og Nintendo Switch.

Selv om det å stå på en ønskeliste som kjent ikke alltid garanterer et salg, viser et så høyt antall på så kort tid at spillet har stor appell, og vi håper å ha hæren vår av veltrente zombier klar når Graveyard Keeper 2 slippes senere i år. Kommer du til å spille det?

HQ

Og forresten, hvis du ikke har spilt det originale Graveyard Keeper ennå, kan du få tak i det gratis på Steam akkurat nå, ettersom utgiveren gir det bort i en begrenset periode. Ikke gå glipp av det!