Greedfall 2: The Dying World annonsert

Både Bound by Flame, The Technomancer og Greedfall skapte ganske delte meninger blant både anmeldere og vanlige spillere da de kom ut, så utviklerne i Spiders har i stor grad holdt seg unna oppfølgere. Her får vi altså et unntak.

Greedfall får en oppfølger kalt Greedfall 2: The Dying World. I motsetning til originalen vil vi være en Teer Fradee-innfødt som kjemper mot kolonistene på kontinentet kalt Gacane tre år senere. Her venter det både flere politiske intriger og en pest som vi må komme oss gjennom med et forbedret kampsystem, mer polerte dialogvalg og forseggjort sniking i langt mer varierte og detaljerte omgivelser. Grunne til at de nøyer seg med såpass vage detaljer er at planen er å slippe spillet en gang i 2024, så ikke forvent å se eller høre noe mer nevneverdig på en stund.