Greedfall har passert 1 million solgte - kommer til PS5 og Xbox Series

Med spill som Bound by Flame og The Technomancer har Spiders Studio etter hvert fått rykte på seg for å være et slags budsjettert Bioware, og sammenligningene har bare blitt enda sterkere etter lanseringen av piratspillet Greedfall. Derfor er det godt å se at sistnevnte har vært en grei suksess.

Det franske studioet kan nemlig annonsere at Greedfall nå har solgt over en million eksemplarer. En grei måte å feire det på er å i samme slengen avsløre at det pusses opp til PlayStation 5 og Xbox Series neste år, noe som forhåpentligvis luker vekk noen av de tekniske problemene på konsollene. Nærmere informasjon om hva som forbedres vil komme nærmere lanseringen.