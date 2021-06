Greedfall inntar Xbox Series og PlayStation 5 neste uke

Franske Spiders Studio har utgitt en rekke rollespill, og Greedfall fra 2019 har vært deres mest suksessfulle hittil. Spillet fikk såpass stor suksess at utvikleren i november kunne annonsere at de ville utgi en versjon av spillet til PlayStation 5 og Xbox Series, og nå vet vi når.

Den kommer nemlig den 30. juni, som gratis oppgradering for de som allerede eier spillet, og byr blant annet på 4K UHD-oppløsning, forbedret grafikk, raskere lastetider og mulighet for å spille i 60 bilder i sekundet.

Samme dag kommer også en helt ny DLC til det snart to år gamle spillet i form av The De Vespe Conspirasy. Her får du en ny region å utforske samt en stor konspirasjon å oppklare for å opprettholde den delikate maktbalansein i spillets verden Teer Fradee.

Og for å sette prikken over i-en kommer det samtidig en samlet pakke kalt Greedfall: Gold Edition. Pakken kommer til både nye og gamle konsoller samt PC og inneholder hovedspillet og DLCen. Kjøper du den fysiske utgaven får du også en plakat, tre postkort og noen klistremerker som bonus.