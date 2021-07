Greedfall-skaperne serverer Steelrising-gameplay

364 dager har gått siden Bound by Flame-, The Technomancer- og Greedfall-utviklerne i Spider Studio annonserte at de lager et spill satt i en spesiell tolkning av den franske revolusjonen kalt Steelrising med en filmatisk trailer. Siden den gang har noen få utvalgte fått teste en alpha-utgave av spillet, og de har visst hatt en god opplevelse.

Som en del av kveldens Nacon Connect 2021-stream har vi fått den første gameplaytraileren fra Steelrising. Det poengteres veldig klart at dette er en ganske tidlig utgave av spillet som først slippes neste juni, men det er uansett kult å se hvordan kampene mot disse absurde blikkboksene vil bli.