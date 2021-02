Greedfall-skaperne søker testere til Steelrising

Du ser på Annonser

Forrige sommer annonserte Spiders Studio, utviklerne av blant annet Greedfall, The Technomancer og Bound by Flame, sitt neste prosjekt kalt Steelrising. Et passende navn siden vi vet at dette vil ta oss til en spesiell tolkning av den franske revolusjonen hvor en robothær er med i kampene. Vi har fortsatt ikke fått vite noe særlig om gameplayet, men snart vil du kunne få mulighet til å både få kjennskap til det og kanskje endre noen ting.

Nå søker Spiders folk som har lyst til å teste Steelrising på PC i minst en uke en gang i mars. Alt du trenger å gjøre er fylle ut dette skjemaet og krysse fingrene.