Green Lantern-regissør: "Jeg er ikke god på superheltfilmer"

HQ

Det er ikke bare kinogjengere som angrer på at de betalte penger for å se Green Lantern-filmen; det viser seg nemlig at regissøren selv, Martin Campbell, angrer på at han noen gang prøvde seg på en superheltfilm og uttalte følgende da han ble intervjuet av Screenrant:

"Nei, jeg er ikke god på superheltfilmer. Green Lantern? Folk likte ikke den filmen, og ærlig talt, jeg burde ikke ha laget den. Jeg gjorde det fordi jeg aldri har lagd en før. Du jobber like hardt på filmene som virkelig ikke er vellykkede som du gjør på de som er. Jeg tror det er folk som er bedre kvalifisert enn meg til å lage en superheltfilm."

Campbell er ansvarlig for fan- og kritiske favoritter som blant andre Casino Royale, Goldeneye og The Mask of Zorro. Er Green Lantern så ille som det sies at den er? Hva synes du selv?