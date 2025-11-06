Gremlins 3 fastsetter lanseringsdato i november 2027

Warner Bros. gjenoppliver offisielt Gremlins, og den tredje filmen i serien har offisiell lanseringsdato 19. november 2027. David Zaslav, administrerende direktør og president i Warner Bros. Discovery, avslørte datoen for filmen i en investorsamtale i dag.

I følge Variety, Gremlins 3 vil Steven Spielberg komme tilbake til franchisen, om enn i en utøvende produsentrolle. Alene hjemme og Harry Potter-filmskaperen Chris Columbus vil regissere og produsere filmen. Plottbeskrivelser, rollebesetningsdetaljer og mer blir ikke avslørt ennå.

Den originale Gremlins kom ut for mer enn 40 år siden i 1984. Den ble etterfulgt av en oppfølger i 1990, og har ikke fått så mye oppmerksomhet siden, til tross for at de monstrøse figurene fortsatt er populære blant alle som vokste opp med å se deres kaotiske ugagn. Originalfilmen er også grunnen til at det finnes en PG-13-klassifisering i USA, hvis du trengte litt filmtrivia på torsdagen.