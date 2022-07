Gremlins-regissøren: Baby Yoda er en skamløs kopi av Gizmo

HQ

Hvis du vokste opp på 80-tallet eller bare tilfeldigvis elsker gode filmer, er det sannsynlig at du kjenner Mogwai-karakteren Gizmo. Han ble utrolig populær takket være den store suksessen til Gremlins fra 1984.

Og hvis man spør Gremlins-regissøren Joe Dante, er de som skapte The Mandalorian store fans av filmklassikeren hans. Dante mener nemlig at den elskede karakteren Baby Yoda, Grogu, faktisk er en skamløs kopi av Gizmo. I en samtale med a href="https://datebook.sfchronicle.com/movies-tv/gremlins-director-says-baby-yoda-is-completely-stolen-from-classic-film/amp" target="_blank">San Francisco Chronicle</a> sier han:

"I think the longevity of [the Gremlins films] is really key to this one character [Gizmo], who is essentially like a baby. Which brings me, of course, to the subject of Baby Yoda, who is completely stolen and is just out-and-out copied. Shamelessly, I would think."

Det er unektelig mange likheter i både utseende, bevegelser, oppførsel og stemme. Hva trenker du, er Grogu inspirert av Gizmo?

Takk, ComicBook.com