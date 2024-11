Grendel gjenforteller historien om Beowulf fra monsterets perspektiv

Historien om Beowulf er en av de eldste og mest fremtredende mytene fra angelsaksisk tid. Heltens søken er en ganske definerende fortelling, men i 1971 ønsket den amerikanske forfatteren John Gardener å gjenfortelle historien om Beowulf fra et annet perspektiv, nemlig Grendel.

Grendel er et av de tre monstrene Beowulf må konfrontere på sin reise. Han er et dyrelignende vesen som har herjet i den danske kongen Hrothgars land. Nå får han sin egen film, basert på den nevnte romanen, av regissør Robert D. Krzykowski.

I et intervju med The Hollywood Reporter fortalte Krzykowski hvorfor han ønsket å lage filmen. "Jeg føler at det er [røttene] i mytologien - du vet, tegneseriene er på en måte våre moderne myter - og så har du Beowulf, som på en måte er den originale tegneseriehelten, og Grendel er den ultimate og originale skurken i engelsk litteratur - så vi går helt tilbake til røttene," sa han.

Filmen skal begynne å spilles inn neste år, med Jeff Bridges i rollen som Grendel, Dave Bautista som Beowulf og Bryan Cranston som kong Hrothgar. Filmen skal begynne å skyte neste år, med The Jim Henson Company som har laget live-action-versjonen av Grendel.