Greta Gerwig har ingen anelse om hvordan Barbie 2 ser ut

HQ

Barbie Inside Out var fjorårets største film, og spilte inn godt over en milliard dollar på kino. Selv om 2024 kanskje har overgått den med Inside Out 2, er det tydelig at det fortsatt er en stor fortjeneste å hente med Barbie.

Den første filmens regissør er imidlertid ikke sikker på en oppfølger. I et 60-minutters intervju på CBS snakket Greta Gerwig litt om hva hun ønsker å se i filmen.

"Hvorfor kan det ikke være en annen stor, original, dristig idé der vi får en fantastisk filmskaper, et stort budsjett å leke med, og tilliten fra et stort konglomerat bak dem til å virkelig leke?" spurte hun. "Det har jeg lyst til å gjøre."

Selv om filmen Barbie ikke var så outrert som noen hadde håpet, hadde den en egen personlighet da den kom ut, og mange tilskrev Gerwig æren for det. Forhåpentligvis kan det samme skje igjen hvis det kommer en oppfølger.